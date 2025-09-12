الاحتلال يحاكم 6 جنود رفضوا العودة للقتال في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت هيئة البث الاحتلال الصهيوني الرسمية، عن مصادر أمنية قولها، إنه "كان من المفترض أن يدخل الجنود الستة إلى شمال القطاع، وتحديدًا منطقة جباليا، غير أنهم أبلغوا قادتهم أنهم يعانون من إنهاك جسدي وضغط نفسي بعد نحو عامين من العمليات المتواصلة داخل غزة".

وأضافت الهيئة أنه "بالرغم من تحذيراتهم من التدهور النفسي، قُدموا إلى محاكمة عسكرية".

وأشارت إلى أن ثلاثة من الجنود أُدينوا بتهمة "رفض الأوامر" وحُكم عليهم بالسجن 10 أيام، بينما صدرت بحق اثنين آخرين عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ، في حين ينتظر السادس إعادة محاكمته.

ووفق الهيئة، فإن الجنود الستة "شاركوا عشرات المرات في توغلات داخل القطاع منذ بداية الحرب، وفقدوا زملاء لهم خلال المعارك، كما واجهوا حوادث ميدانية صعبة".

وتضاف هذه الحادثة، إلى حالات مشابهة سابقة تعكس مظاهر التململ والإنهاك النفسي المتزايد داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد مرور ما يقارب عامين على حرب غزة، في ظل الخسائر البشرية والضغط الميداني المستمر.

وخلال الفترة الماضية، أعلن عشرات العسكريين الإسرائيليين، رفضهم المشاركة في الحرب بغزة، مؤكدين أن استمرارها يهدف لبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، على حساب الأسرى الإسرائيليين.

ويقدر كيان الاحتلال وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا، أكدت حركة حماس، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب عبر التمسك باستمرار احتلال غزة.

ويرتكب كيان الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

.........

انتهى/ 278