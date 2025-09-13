عضو المجلس الوطني للأدیان في العراق: الجمهوریة الإسلامیة تمثل نهج الخط المحمدي ونهج جمیع الأنبیاء.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ لدی حواره مع "ابنا" قام العضو المؤسس في المجلس الوطني للأدیان في العراق السيد عيسى رشيد النور بخشي البرزنجي الموسوي الحسيني بإلقاء کلمته یأتي نصها فیما یلي:

بسم الله الرحمن الرحیم

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین

نبارك للأمة الإسلامیة بکل مذاهبها وطوائفها ذکری ولادة سید الکائنات أبي القاسم محمد ابن عبد الله (ص). بعد 1500 سنة من ولادته نحن نستمع في مؤتمر الوحدة الإسلامیة الثالث والثلاثین في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وفي ظل مجمع التقریب العالمي وفي ظل هذه الرایة الخفاقة التي أرغمت الاستکبار العالمي، والصهیونیة، والماسونیة العالمیة وقتلة الإنسانیة، ودولة الشیطان أرغمتهم علی الاستسلام والخنوع لإرادة الشعوب المستضعفة ولإرادة الجمهوریة الإسلامیة التي تمثل نهج الخط المحمدي ونهج جمیع الأنبیاء لاننا نعتقد بعد بحثنا التاریخ الطویل منذ أکثر ستة واربعین عاما نجد ان الدولة الإلهیة الآدمیة یستمع في الجمهوریة الإسلامیة نموذجا والدولة الشیطانیة یستمع في الغرب الماسوني الذي یقومون بامتصاص جمیع الحقوق والخیرات .

وأکمل حدیثه وقال أخیرا: هنا أنا أرید أن أحمل رسالة إلی أهلي وکل المسلمین في العالم علینا ان نکون متوحدین وأن نبارك ونبتهج بولادة سیدنا وشفیعنا أبي القاسم محمد(ص) کما وأطلب أن نکون یدا واحدة للحفاظ علی مقدساتنا، وکرامتنا، ووجودنا في الحیاة الحرة الکریمة.