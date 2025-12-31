العتبة الحسينية تعلن عن نشاطات تم الاستفادة منها في المجالات الدينية والتربوية والاجتماعية والإعلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم الشؤون الدينية عن حصيلة أعماله المنجزة خلال عام 2025، والتي بلغت (150.234) نشاطا، استفاد منها أكثر من (77.866.200) مستفيدا، في مختلف المجالات الدينية والتربوية والاجتماعية والإعلامية.

وقال معاون رئيس القسم كرار المحنه في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، نفذ (150.234) نشاطا، استفاد منها أكثر من (77.866.200) مستفيدا، في مختلف المجالات الدينية والتربوية والاجتماعية والإعلامية".

وأوضح أن "خدماته تنوعت بين إقامة المجالس الحسينية، والمحاضرات والدروس الدينية، والندوات الفكرية، والبرامج التبليغية داخل العراق وخارجه، إضافة إلى الأنشطة الخاصة باقسام العتبة الحسينية المقدسة، والمهرجانات، والمسابقات، والمؤتمرات، والأمسيات والاحتفالات الدينية".

وأضاف أن "الخدمات شملت تنظيم محافل قرآنية، ومحافل سن التكليف، وإنتاج المواد الإعلامية المرئية، ونشر المقالات الإلكترونية، وتنفيذ الدورات التدريبية والملتقيات، والاستضافات التبليغية، إلى جانب افتتاح معاهد ومراكز تخصصية جديدة".

وتابع أن "الأعمال تضمنت كذلك إصدار المناهج الدراسية والكتب والمتون العلمية، وإعداد البحوث والدراسات، ونشر المطبوعات، إضافة إلى التوجيهات الدينية العامة، وحل عدد من النزاعات العشائرية، وترميم مجموعة من المساجد والحسينيات، وتقديم الدعم اللوجستي والمساعدات العينية للأسر المحتاجة".

وأشار إلى أن "الأنشطة شملت إجراء الاختبارات والامتحانات الدينية، وتنظيم المخيمات الكشفية، فضلا عن التغطيات الإعلامية الواسعة التي رافقت مختلف الفعاليات".

وأكد أن "هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المتواصل المبذول لخدمة المجتمع، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في مختلف شرائح المجتمع".

ويعد قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة أحد الأقسام المحورية في العمل الديني والتوعوي، إذ يضطلع بمسؤوليات واسعة تشمل الإرشاد الديني، وتعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ مفاهيم الوعي المجتمعي، إلى جانب الإسهام في معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية بمختلف أشكالها.

