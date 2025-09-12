ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على صنعاء والجوف إلى 46 شهيداً و165 جريحا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني يوم أمس على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف إلى 46 شهيدا و165 جريحا.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة د. أنيس الأصبحي أن عدد الشهداء في أمانة العاصمة بلغ 38 شهيدا فيما وصل عدد الجرحى إلى 147جريحا.

وفي محافظة الجوف أوضح الأصبحي أن عدد الشهداء بلغ 8 شهداء فيما وصل عدد الجرحى 18، لافتا إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية فما زال البحث جاريا عن ضحايا من قبل فرق الدفاع المدني والإسعاف.

كما أكد الأصبحي أن من بين الضحايا من الأطفال 5شهداء و31 جريحا، إضافة لاستشهاد 11 امرأة وجرح 29 امرأة أخرى، فيما بلغ الشهداء من الذكور 30 شهيدا والجرحى 105.

...............

انتهاء / 232