إصدار لائحة اتهام بحق أربعة جواسيس للكيان الصهيوني في أذربيجان الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح رئيس دائرة العدل في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران ناصر عتبائي، اليوم الخميس، أن المتهمين الأربعة قاموا برصد وتحديد مواقع عسكرية وتحـصينات ومراكز حساسة داخل البلاد، كما نفذوا أنشطة شملت تصوير مواقع حساسة وإرسال الصور والأفلام إلى عملاء الموساد، إضافة إلى إعداد شرائح اتصال وشراء هواتف محمولة خاصة لاستخدامها في الاتصال الطارئ عبر تقنية "كونفرانس" مع عناصر العدو.

وأضاف أن المتهمين تورطوا كذلك في تنفيذ تفجيرات وإشعال حرائق متعمدة في عدد من المدن، من بينها طهران وأرومية وشاهرود وأصفهان، وغيرها، مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالعملات الرقمية من جيش الكيان الصهيوني.

وأكد عتبائي أن الملفات تمت دراستها في محكمة الثورة، وأصدرت المحكمة لائحة الاتهام استناداً إلى المادة السادسة من قانون مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني.

