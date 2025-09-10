بشروط أبرزها الإنسحاب الأميركي الكامل من العراق.. إطلاق سراح الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف، فيما قال ترامب إنّها باتت بأمان في السفارة الأميركية ببغداد.

ومصادر مراسل الميادين في بغداد كشفت أنّ الإفراج جرى بشروط أبرزها تمهيد الانسحاب الأميركي الكامل من العراق بلا قتال.

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف.

وفي السياق، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "يسرني أن أبلغكم أن إليزابيث تسوركوف، وهي طالبة في جامعة برينستون، والتي شقيقتها مواطنة أميركية، قد أُطلق سراحها مؤخراً من قِبل كتائب حزب الله، وهي الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق".

ونقل مراسل الميادين في بغداد عن مصادر أنّ عملية إطلاق سراح تسوركوف جاءت بشروط، أهمها تمهيد الانسحاب الكامل للاحتلال الأميركي من العراق بلا قتال وتجنيب البلاد الصراع.

يُشار إلى أنّ تسوركوف عملت على إعداد "أبحاث ميدانية" في العراق وسوريا وفلسطين المحتلة، خلال الأعوام الماضية، لمصلحة معهد أبحاث السياسة الخارجية، ومقره فيلادلفيا في أميركا، ومنتدى التفكير الإقليمي، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، مقرّه القدس المحتلة، وذلك للتغطية على عملها الاستخباري لصالح "دولة الاحتلال الصهيونية".

واعترف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي، أن إسرائيلية - روسية أُسرت "من جانب فصيل عراقي"، مدِّعياً أنّها ذهبت إلى العراق "لأغراضٍ بحثية، موفدةً من جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح أنّ "تسوركوف دخلت العراق بجواز سفرها الروسي"، مضيفاً أنّ "الجهات ذات الصلة في دولة الاحتلال الصهيونية تتعامل مع الموقف، وتتواصل مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية، من أجل إطلاق سراحها".

...............

انتهاء / 232