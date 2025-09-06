تحذيرات في تل أبيب من قوة مصر عسكريا ومخاوف من غزو بري لإسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قدّم أرييل كاهانا خلال تصريحات خاصة لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تقريرا عن استمرار تسليح مصر في شبه جزيرة سيناء.

وفيما يتعلق بالعلاقات "المتذبذبة" بين إسرائيل ومصر، زعم كاهانا أن مصر تخسر مليارات الدولارات بسبب الحوثيين ومع ذلك، لا ينطق السيسي بكلمة ضد "أنصار الله"، وهذا يظهر مكانته العالمية.

وأضاف السيسي يغازل الصينيين وينتهك اتفاقية السلام في سيناء، زاعما أن هناك أنفاقا لتهريب الأسلحة في سيناء، وهناك مدارج للطائرات الحربية، محذرا الأجهزة الأمنية من خطورة هذا الوضع قائلا: " تجهيزات مصر ليست على رادار الاهتمام الكافي في تل أبيب".

وفي السياق نفسه تساءل موقع JDN الإخباري الإسرائيلي - الذي يصدر عن اليمين المتشدد في إسرائيل - في تقرير له: هل الجيش الإسرائيلي مستعد لاحتمالية قيام المصريين بعملية عسكرية واسعة النطاق في النقب؟ ولماذا لا يوجد أي تطبيقٍ في مواجهة انتهاكات اتفاقية السلام؟. ومن هو حليف إسرائيل الذي يقف بجانب المصريين؟.

وأستطرد الموقع العبري بمزاعمه قائلا: في الآونة الأخيرة، تكررت الادعاءات بأن مصر تهيئ الأرضية للحرب مع إسرائيل، كما يُضاعف المصريون قواتهم في منطقة سيناء، ويزيدون عدد جنودهم الذين تجاوزوا بالفعل 80 ألف مقاتل، ويطورون قدراتهم ضد إسرائيل، ومعظم العمليات التي تقوم بها مصر تُخالف اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وفي السياق نفسه، كشف المحلل الإسرائيلي بن تسيون ميكلس، عن صور أقمار صناعية مُقلقة للغاية، تُظهر أن مصر بنت شبكة أنفاق جديدة في سيناء خلال الأشهر الأخيرة، وأن نظام الأنفاق الجديد يقع بالقرب من محطة رادار كبيرة بسيناء، أُقيمت في المنطقة عام 2019.

فيما قال المعلق السياسي الإسرائيلي أرييل كاهانا في برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع بهيئة البث الإسرائيلية "كان 11": "مصر ليست في حالة سلام بارد بل في حرب باردة مع إسرائيل، وما دامت مصر لم تُغير مسارها، يُحظر بيع المزيد من الغاز لها، بشكل عام، يجب أن نستعد للوضع الجديد الذي نواجهه".

ووفقًا لتقارير إسرائيلية مزعومة، فإن مصر تمتلك أكثر من ثلاث فرق مدرعة في سيناء، وفي مُقابلها على الحدود الإسرائيلية، توجد بضع عشرات من الدبابات، وأنه في السنوات الأخيرة، ضاعف المصريون عدد قواتهم في سيناء أربعة أضعاف، وبنوا مطارات وميناء عسكريا، وفي الوقت نفسه، حفروا أنفاقا ضخمة ومخابئ تحت الأرض لتخزين الأسلحة، وفق JDN.