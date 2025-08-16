تقرير مصور/ المؤتمر الدولي لأربعين الإمام الحسين(ع) تحت عنوان (الكرامة، العدالة، والمسؤولية العالمية) في يومه الثاني بكربلاء-2

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ واصل المؤتمر الدولي لأربعين الإمام الحسين (عليه السلام) تحت عنوان: (الكرامة، العدالة والمسؤولية العالمية) في يومه الثاني بمدينة كربلاء المقدسة، وشهد مشاركة شخصيات ونشطاء دينيين وثقافيين من عدّة دول حول العالم، منها إيران، لبنان، المملكة المتحدة، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية، الفلبين، الدنمارك، تركيا وغيرها، حيث قدّموا رؤاهم ومداخلاتهم حول قضية الأربعين ومسؤولية النخب العالمية تجاهها.