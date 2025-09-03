بيان نواب مجلس الشورى الإسلامي حول الصناعة الدفاعية في البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد نواب مجلس الشورى الاسلامي في بيان لهم، دعمهم للتقدم المستمر لصناعتي الصواريخ والدفاع في البلاد، وعلى ضرورة توفير الموارد والاعتمادات اللازمة لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد بشكل كامل.

وتلا في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم، النواب بيانًا دعمًا للصناعة الدفاعية في البلاد، موقعًا من جميع النواب، على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"اليوم، أصبحت القوة الدفاعية لإيران معروفة للجميع. أصدقاء إيران يفخرون بها، وأعداء إيران يخشونها".

إن الإنجازات الفعّالة التي حققها أبناء إيران الإسلامية في مجال الصناعة الدفاعية دليل على عزم وقدرات الأمة الإيرانية العظيمة الذاتية على طريق التقدم العلمي والصناعي والتمكين الوطني. وقد دعم هذا الرأسمال المعرفي والوطني النهج الاستباقي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة تطورات الأمن الإقليمي وتراجع نفوذ النظام المهيمن في المنطقة. في الحرب المفروضة مؤخرًا، أثبت الكيان الصهيوني، بدعمه العملي للأمن القومي والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هشاشة هذا الكيان الشرير والمجرم.

في الدفاع المقدس والوطني الأخير، نجحت القوات المسلحة للشعب الإيراني في التغلب على الدفاع المتطور متعدد الطبقات للكيان الصهيوني، المدعوم من حكومات غربية أخرى والولايات المتحدة، ودمرت العديد من أهدافه العسكرية بصواريخ أفقرت صناعة الدفاع.

إن ممثلي مجلس الشورى الإسلامي، إذ يُشيدون بدور القادة وشهداء وطنهم، ويهنئونهم بالنصر على الكيان الصهيوني المزيف، ويُقدرون جهود ونجاحات طاقم صناعة الدفاع في البلاد، ويدعمون استمرار تقدم الصناعات الصاروخية والطائرات المسيرة وغيرها من الصناعات الدفاعية أكثر من أي وقت مضى، ونتوقع بحزم ما يلي من القوات المسلحة والحكومة:

أولاً: في إطار إجراءات وأوامر سماحة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع التركيز على مواصلة الابتكار والتقنيات الحديثة، والاستفادة من القوى الشابة والمخلصة والثورية والعلمية، والاعتماد على القدرات الأكاديمية، ينبغي السعي جاهدين لتطوير الصناعات الدفاعية للبلاد أكثر من أي وقت مضى.

ثانيًا: على جميع الجهات التنفيذية المعنية السعي جاهدةً لتحسين قدرات الصناعات الدفاعية في المجالات الاستراتيجية، مثل تطوير القوة الصاروخية والدفاع الجوي والفضاء الإلكتروني، وغيرها من مجالات القتال البري والجوي والبحري، وتحقيق قدرات دفاعية وطنية تكنولوجية ومشتركة أكبر، وفقًا للأحكام القانونية للخطة السابعة.

ثالثًا: ينبغي إعطاء الأولوية لتحسين معيشة موظفي ومتقاعدي القوات المسلحة، الذين لعبوا وما زالوا يلعبون دورًا محوريًا ومخلصًا في الدفاع عن الوطن وإيران الإسلامية.

رابعًا: توفير الموارد والاعتمادات الكاملة وفي الوقت المناسب لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هذا العام، ودراسة مشروع قانون الميزانية السنوية لاتخاذ إجراءات عملية.

..................

انتهى / 232