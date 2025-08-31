الخارجية الإيرانية: الارهاب الصهيوني لن تؤثر في عزم وإرادة الشعب اليمني للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ادانت الجمهورية الاسلامية الايرانية بشدة الجريمة العدوانية والإرهابية للكيان الصهيوني الخبيث ضد اليمن والتي أدت إلى استشهاد أحمد غالب ناصر الرهوي رئيس وزراء اليمن وعدد من الوزراء المرافقين له، وأكدت على ضرورة تحرك جاد من المجتمع الدولي والدول الإسلامية لكبح جماح هذا الكيان المارق.

وأدانت ان وزارة الخارجية الايرانية ادانت مساء أمس السبت في بيان، بأشد العبارات هذه الجريمة الوحشية للكيان الصهيوني في العدوان العسكري على البنية التحتية والمناطق السكنية في اليمن واغتيال كبار المسؤولين والمواطنين اليمنيين الأبرياء، مؤكدة انها ليست فقط مثالًا صارخًا على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل هي أيضًا انتقام خبيث لهذا الكيان من شعب كان مصمما على أداء مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولم يبخل بأي تضحية في هذا الطريق.

وجاء في البيان: ان هذه الهجمات الإرهابية واستشهاد خدام الشعب في الحكومة اليمنية لن تؤثر في عزم وإرادة هذه الأمة الحرة والشجاعة للدفاع عن كرامتها ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم، بل ستزيد فقط من كراهية وغضب الرأي العام، خاصة في العالم الإسلامي، ضد الكيان الصهيوني وحماته، وتحديدا أمريكا.

ان الجمهورية الإسلامية الايرانية، إذ تهنئ وتعزي باستشهاد رئيس الوزراء وكبار المسؤولين اليمنيين وجميع المواطنين اليمنيين الذين استشهدوا خلال العدوان العسكري الصهيوني، تذكر بمسؤولية الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها للتحرك الفوري لإيقاف عدوان الكيان المحتل ومحاسبة قادة هذا الكيان المجرم، وتحذر من التهديدات المتزايدة الناتجة عن التوسعية والإرهاب المنظم للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن الدوليين.

مما لا شك فيه أن استمرار تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن ادانة العدوان العسكري للكيان الصهيوني ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدول المنطقة والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يؤدي إلى تآكل متزايد للمعايير القانونية والأسس الأخلاقية للمجتمع الدولي، ويعرض السلام والأمن في المنطقة والعالم لخطر غير مسبوق.

وفي الختام ذكرت وزارة الخارجية الايرانية بمسؤولية جميع الدول القانونية والأخلاقية للتحرك الفوري لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة ومنع مذبحة الفلسطينيين جراء الهجمات العسكرية المستمرة وكذلك الجوع والعطش المفروضين على اهالي غزة المظلومين، مؤكدة على ضرورة محاكمة ومعاقبة القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة على ارتكابهم هذه الجرائم الفظيعة.

