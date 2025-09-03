رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية(ع) يؤكد الاستمرار في نهج الانتظار الإجابي للظهور المبارك

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت جمعية الإمام المنتظر العالمية الذكرى الخامسة والثلاثين على ولادتها بمناسبة التاسع من ربيع الأول يوم تتويج الإمام الأعظم (عج) بتاج الولاية وذلك في المجلس المسائي اليومي الذي تقيمه في صحن آزادي داخل الحرم الرضوي المطهر بمدينة مشهد المقدسة.

والقى خلاله رئيس الجمعية الحاج حبيب الله بلوق كلمة جاء فيها بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس جمعية الامام المنتظر (عج) أكّد قائلا: نؤكد من جديد استمرارنا في نهجنا بالانتظار الإجابي للظهور المبارك لمولانا الحجة ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداء والعمل من اجل ظهوره المبارك بتمهيد الامر وشحذ الهمم سيما وان نفحات مولانا مؤكدة وحضوره سلام الله عليه محسوس وظاهر لدى الكثير من المجاهدين والمقاومين وفي اماكن مختلفة ومتباينة سجلت بشكل مباشر مع الكثير منهم.

وأضاف رئيس الجمعية الحاجب حبيب الله بلوق: وان الامام يرعى الخط الالهي بقيادة مراجعنا العظام سيما مولانا ومولى المؤمنين قائد المسلمين في زماننا سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنائي الحسيني امد الله بحياته المباركة، قائد المقاومة وابو الثوار الذي تشهد له المحافل جمعاء بحكمته وشجاعته وانه بالحق امتداد للعترة الطاهرة وان كل ما نراه اليوم من الهجمات الدولية الصهيوأمريكي والصهيوسفيانية المسعورة ما هي الا تأكيد المؤكد اننا من يرث الارض وسوف يتحقق وعد الله لنا لنقيم مع موعدنا دولة العدل الإلهي بعد ان نسلم الراية خلف سيدنا القائد الخامنئي المفدى وانه لقريب جداً اليس الصبح بقريب.

وقال الحاج بلوق: ونحن اذ نعلن كما كنا ولاءنا المطلق للمرجعية الحكيمة نؤكد جهوزيتنا بالاستعداد الدائم للانخراط في صفوف المجاهدين تحت قيادته و لوائه.

وختم الحاج حبيب الله بلوق بعد ان جدد البيعة والولاية للإمام عجل الله فرجه ولنائبه السيد القائد الخامنئي دام ظله الوارف مطلقاً شعار "ان العزة والكرامة لا تأتي الا تحت ظلال السيوف.

المجد للمقاومة والى مزيد من القوة والمنعة والنصر ..

والسلام

..................

انتهى / 232