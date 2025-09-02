غزة.. غارات إسرائيلية مكثفة تخلف عشرات القتلى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تركزت الضربات على مناطق سكنية ومراكز لتوزيع المساعدات، حيث سجل مستشفى الشفاء أعلى حصيلة بإستقباله جثث 30 قتيلا، منهم 14 في قصف على حي تل الهوا، و5 من عائلة سعدات في قصف على خيمة نازحين قرب جسر الشيخ رضوان، و3 في جباليا النزلة، و3 آخرين عند تكية طعام قرب دوار الـ17 في تل الهوا.

كما سقط قتيلان من عائلة عفانة في قصف شقة سكنية في الشيخ رضوان، واثنان آخران في قصف خيمة نازحين قرب "سويدي النصر"، إضافة إلى استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما من إطلاق نار على متلقي مساعدات في بيت لاهيا.

من جهتها، أعلنت عيادة الشيخ رضوان عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم اثنان من عائلة أبو شرخ في قصف على منطقة أبو اسكندر.

وفي سياق منفصل، أعلن مستشفى العودة عن استشهاد 9 مواطنين برصاص قوات الاحتلال قرب نقطة توزيع مساعدات في "نتساريم".

وردا على هذه التطورات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تلغرام بيانا جاء فيه: " إلى جميع سكان قطاع غزة، تمهيدًا لتوسيع القتال إلى داخل مدينة غزة نذكركم ان منطقة المواصي ستشهد تقديم خدمات إنسانية أفضل خاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية والمياه والغذاء. من أجل سلامتكم نحذر ان الاقتراب أو العودة إلى مناطق القتال أو إلى المناطق التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع - يعرضكم للخطر"

هذه التطورات تأتي في وقت حذر فيه الدفاع المدني بغزة من "مخطط إسرائيلي تهجيري خطير" يهدف إلى ترحيل نحو مليون ونصف مليون فلسطيني، محذراً من أن "الاحتلال يخطط للزج بأكثر من مليوني فلسطيني في سجن مطبق".