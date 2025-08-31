غزة.. استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف أي تحركات في أبو اسكندر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــقد خلفت عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل دمارا كبيرا في المباني والبنى التحتية.

وأسفرت الغارات عن مقتل اثنين من عائلة دبور بعد استهداف منزلهما، وهما أحمد إبراهيم دبور ومحمد إبراهيم دبور.

كما لا یزال عدد من جثث القتلى مرمية على الأرض في شارع أبو اسكندر شرق المفترق، حيث يصعب على فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها أو انتشالها بسبب شدة القصف.

وبحسب شهود عيان، تم رصد رافعة تحمل قناصا في نهاية شارع أبو اسكندر، بينما واصلت قوات الجيش الإسرائيلي تدمير العمارات السكنية، حيث تم استهداف عمارة فرينة في نفس الشارع وتدميرها بالكامل.

كما تم الإبلاغ عن وجود روبوت مفخخ شرق مسجد سعيد صيام في الشارع الرابط بين جباليا البلد ومنطقة الشيخ رضوان، مما يزيد من صعوبة تحركات المدنيين وعمليات الإغاثة.