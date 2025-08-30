نشر تقريظ قائد الثورة الإسلامية على كتاب «تخليدًا لابن التراب» (پاسياد پسر خاک)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في الحفل التكريمي العشرين لأدب الجهاد والمقاومة، وبالتزامن مع الحدث الوطني «أحرار إيران» وإحياءً لذكرى المحرَّرين الشامخين، وخاصة في مناسبة تكريم الشهيد السيد علي أكبر أبو ترابي فرد، نُشر مساء اليوم (الجمعة 29 آب/أغسطس 2025) في مدينة قزوين، تقريظ الإمام الخامنئي على كتاب «تخليدًا لابن التراب».

وقد جاء نص تقريظ قائد الثورة الإسلامية على هذا الكتاب كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم،

إنّ حياة هذا المجاهد في سبيل الله تُعَدّ من بين أكثر السِّيَرِ حفلاً بالأحداث والدروس، وهي حقّاً قلّ نظيرها.

تشرفتُ بلقائه لأول مرة في أوائل السبعينيات في منزلنا بمدينة مشهد. كان الشهيد أندرزكو قد جاء به وأبدى ثقته به، فسألتُه: «هل تربطكم صلة قرابة بالسيد عباس القزويني الذي كان من معارفنا في مدينة قم؟» فأجاب: «أنا ابنه». بعد ذلك، رأيته مرة في تلك السنوات أمام سجن «إوين»، ومرة أخرى بين صفوف القوات الموفَدة من قزوين في مقر قيادة الحروب غير النظامية. كذلك بعد عودته من الأسر، جمعنا تعاون وثيق لسنوات عدة.

لكن، ما كان لأحد أن يدرك، من مظهره المتواضع وطبعه الكتوم، هذا الحجم وتلك النوعية الرفيعة من الجهاد. رحمة الله ورضوانه عليه. لا يساورني شك في أنه من عداد الشهداء ذوي المقام الرفيع.

لقد أُعِدَّ هذا الكتاب بأسلوب فنيٍّ بارع وممتاز. سلمت يدا الكاتب.

بهمن 1388 هـ. ش (شباط/فبراير 2010 م)

......

انتهى/ 278