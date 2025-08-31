  1. الرئيسية
قائد الثورة يؤكد على أهمية تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين

31 أغسطس 2025 - 14:06
 أكد قائد الثورة الاسلامية إيران والصين، بتاريخهما الحضاري العريق على جانبي آسيا، لديهما القدرة على إحداث تغيير على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية الى الصين، نشرت الحسابات الرسمية لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، على مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من تصريحات سماحته باللغة الصينية حول أهمية العلاقات الإيرانية الصينية.

ونشرت حسابات مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية تصريحات سماحته حول إمكانات إيران والصين للعب دور على الساحة العالمية وضرورة تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان للصين.

وذكرت المنشورة أن قائد الثورة الاسلامية سماحة آية السيد علي الخامنئي أكد: "إيران والصين، بتاريخهما الحضاري العريق على جانبي آسيا، لديهما القدرة على إحداث تغيير على الصعيدين الإقليمي والعالمي. إن تطبيق جميع جوانب الاتفاقية الاستراتيجية سيمهد الطريق لذلك".

