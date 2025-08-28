آية اللّه الأراكي: دعم الشعب المظلوم في غزّة واجب شرعي فوري وعيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرّح آية اللّه محسن الأراكي، عضو المجلس الأعلى للحوزات العلميّة، خلال لقائه بالمجلس الشعبي لحملة «صوت غزّة» قائلًا: إنّ المهمة التي أخذتموها على عاتقكم هي واجب شرعي فوري وعيني، لما يتعرّض له «نفوس المسلمين وأموالهم» من تهديدات.

وأضاف عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة، معبّرًا عن ثقته الكاملة بالناشطين في الحملة: "أنا واثق بكم جميعًا. إننا مستعدون للخدمة ليلًا ونهارًا بكل ما نملك من قدرات.

ووصف سماحته هذه الحملة بأنها من«أوجب الواجبات»، مصرّحًا: يجب على الجميع حشد كل طاقاتهم وإمكانياتهم دعمًا لهذه المبادرة.

كما شدّد عضو المجلس الأعلى للحوزات العلمية على ضرورة توسيع دائرة المساعدات، قائلاً: لا ينبغي أن نُقيّد أنفسنا، بل يجب أن تُبذل كل الطاقات في إيران والعراق وسائر بلدان المنطقة دعمًا لهذا الأمر.

واختتم آية اللّه الأراكي حديثه بالقول: إنّ هذا العمل هو واجب إلهي، وسنُسأل عنه أمام اللّه تعالى. أتمنّى أن يبادر جميع الغيارى والمخلصين إلى مؤازرتكم.

من الجدير بالذكر أنّ حملة «صوت غزّة» قد تأسّست بهدف كسر الحصار عن غزّة ودعم حركة قوافل السفن المتجهة إلى سواحلها، وهي تنتظر مشاركة كل الأعزاء الغيورين الإيرانيين الراغبين في التعاون والمساعدة في هذا الأمر الجلل.

.........

انتهى/ 278