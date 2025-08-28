القوات اليمنية تقصف مطار اللد الصهيوني بصاروخ باليستي فرط صوتي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء أمس، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار.

وأشار البيان إلى أن اليمن في موقف مشرف وهو يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين، ولن يتخلى عن هذا الموقف مهما كانت التحديات، والتداعيات.

