غزة: عشرات القتلى والجرحى بينهم 5 أفراد من عائلة واحدة جراء الغارات الإسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت مصادر طبية إن 24 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ الليلة الماضية، بينهم 5 أفراد من عائلة كوارع الذين قضوا جميعا بعد قصف خيمتهم في خان يونس، بما في ذلك الأب والزوجة وأطفالهم الثلاثة.

وفي تفاصيل إضافية، أفادت فرق الإسعاف والطوارئ بسقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء إطلاق طائرات مسيرة النار بشكل عشوائي قرب دوار الصاروخ في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وفقا لمصادر من مستشفى الشفاء توفي الشاب حمادة ورش أغا نتيجة التجويع وسوء التغذية.

وشهد حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة قصفا مدفعيا متواصلا أدى إلى مقتل عدد من المدنيين، في حين لا يزال 7 قتلى تحت أنقاض منزل لعائلة أبو زبيدة في مخيم البريج، وسط صعوبة وصول فرق الدفاع المدني بسبب استمرار القصف.

كما طال القصف الإسرائيلي مناطق عدة، بينها مفترق النص في مواصي خان يونس ودوار النزلة شمال القطاع، إلى جانب استهداف عمارة الشوربجي، والأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية إطلاق النار بواسطة الطائرات المروحية والكواد كابتر والآليات العسكرية، ما أدى إلى موجة دمار جديدة في المنازل والبنية التحتية للمدنيين.