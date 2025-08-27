  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحصد جائزة نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان من اتحاد "يونيڤور" الكندي

27 أغسطس 2025 - 17:42
رمز الخبر: 1721163
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحصد جائزة نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان من اتحاد "يونيڤور" الكندي

منحت رابطة "يونيڤور" الدولية جائزة للصحفيين الفلسطينيين، تقديرا لشجاعتهم وتضحياتهم في تغطية الأحداث في غزة، وسط ظروف خطيرة تشمل القصف الإسرائيلي والمجاعة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تسلم ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، جائزة "نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان"، وهو أرفع وسام في الاتحاد، في مؤتمر عقد في فانكوفر في كندا، مشيرا إلى أن كثيرا من صحفيي غزة أصبحوا ضحايا الصراع.

وتدين "يونيڤور" استهداف الصحفيين وقتلهم، معتبرة ذلك جريمة حرب تدعو إلى تحقيق دولي ومحاسبة إسرائيل.

كما تضغط الرابطة على الحكومة الكندية لبذل جهود لوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة في فلسطين.

وتعكس الجائزة التحديات الكبيرة التي يواجهها الإعلام الفلسطيني وتكرم الضحايا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حرية الصحافة.

تعليقك

You are replying to: .
captcha