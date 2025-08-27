نقابة الصحفيين الفلسطينيين تحصد جائزة نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان من اتحاد "يونيڤور" الكندي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تسلم ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، جائزة "نيلسون مانديلا لحقوق الإنسان"، وهو أرفع وسام في الاتحاد، في مؤتمر عقد في فانكوفر في كندا، مشيرا إلى أن كثيرا من صحفيي غزة أصبحوا ضحايا الصراع.

وتدين "يونيڤور" استهداف الصحفيين وقتلهم، معتبرة ذلك جريمة حرب تدعو إلى تحقيق دولي ومحاسبة إسرائيل.

كما تضغط الرابطة على الحكومة الكندية لبذل جهود لوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة في فلسطين.

وتعكس الجائزة التحديات الكبيرة التي يواجهها الإعلام الفلسطيني وتكرم الضحايا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حرية الصحافة.