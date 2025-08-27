عشر وفيات جديدة في غزة جراء المجاعة وسوء التغذية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 313 شخصا، من بينهم 119 طفلا، في ظل تدهور حاد للأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويشهد قطاع غزة أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الحصار المستمر والنزاعات المسلحة، ما أدى إلى شح الموارد الأساسية وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على حد سواء.

وتؤكد تقارير "اليونيسيف" والمنظمات الإنسانية الدولية أن نحو طفل من كل أربعة أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال ويترك آثارا طويلة الأمد على صحتهم ونموهم.

وقد دعت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية مرارا إلى إنهاء العمليات العسكرية والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة، محذرة من أن استمرار الحصار ووقف الإمدادات الغذائية قد يؤدي إلى كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع.