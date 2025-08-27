الجيش الإسرائيلي يقدم روايته عن نتائج التحقيق الأولي للغارة على مستشفى ناصر الطبي في خان يونس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زعم التحقيق أن القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة عثرت على كاميرا وضعتها حماس في المستشفى كانت تكشفهم ويشتبه في أنها كانت تستخدم لرصد أنشطة الجيش.

وفي التفاصيل، عرض قائد المنطقة الجنوبية الميجر جنرال يانيف عاسور التحقيق الأولي بخصوص استهداف مستشفى "ناصر" في خان يونس على رئيس الأركان الجنرال أيال زامير.

ووفق الرواية الإسرائيلية، قال يانيف عاسور إنه يتبين من التحقيق الأولي أن قوات لواء غولاني التي تعمل في المنطقة لإحباط وتدمير بنى تحتية وصفها ب"الإرهابية" رصدت كاميرا وضعها عناصر حماس في محيط مستشفى "ناصر"، ويشتبه في مراقبتها لتحركات القوات وفي توجيه عمليات ضد القوات.

وأضاف أن هذا الاشتباه تعزز من بين أمور أخرى، على خلفية الاستخدام العسكري من قبل المنظمات الملحة للمستشفيات خلال القتال، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن حركة حماس تستخدم مستشفى ناصر منذ بداية الحرب.

وذكر أنه وعلى ضوء ذلك قامت القوة بالعمل على تدمير الكاميرا حيث تبين في التحقيق أن القوة عملت بهدف إزالة تهديد.

وأكد أن رئيس الأركان صادق على الاستنتاجات الأولية وأوعز باستكمال التحقيقات لمعرفة القصور الذي نتج عن العملية .

وصرح بأن رئيس الأركان أكد أن حماس تستخدم بشكل منهجي المواقع الحساسة والبنى التحتية المدنية مثل المستشفيات وتنفذ من خلالها عمليات استطلاع واسعة ومخفية إلى جانب توجيه أنشطتها ضد القوات الإسرائيلية.

من جهته، أفاد الجنرال زامير بأن ستة من القتلى في الحادثة كانوا من المسلحين وأحدهم شارك في اقتحام الحدود في السابع من أكتوبر.

وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن هناك بعض الفجوات في التحقيق الأولي حول استهداف مشفى ناصر.

وأوعز بتعميق التحقيق في عدة قصور أولا عملية المصادقة على الهجوم بين مقرات القيادة ونوع الذخيرة المستخدمة وموعد المصادقة على الهجوم وثانيا بالتحقيق في اتخاذ القرارات ميدانيا.

وأشار رئيس الأركان إلى أن الجيش يوجه عملياته ضد أهداف عسكرية فقط لا غير.

وأسفرت غارة نفذها الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي عن مقتل 19 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين وإصابة آخرين.

وأدانت دول عربية وغربية ومنظمات أممية، الاثنين، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة.

ودعت الجهات الصحية والإنسانية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والصحفيين، بينما تواصل فرق الإنقاذ المحلية عملياتها وسط ظروف صعبة للغاية.