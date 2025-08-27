برعاية العتبتين الحسينية والعباسية..أقامة مجلس فاتحة على روح السيد "محمد بحر العلوم" بكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تُقيم الأمانتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية بمدينة كربلاء المقدسة مجلس الفاتحة على روح سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد محمد علي بحر العلوم .

المكان: منطقة بين الحرمين الشريفين

الزمان: يوم الخميس الموافق 28/8/2025 من الساعة 3 - 6 عصرا

ودعت العتبتان المقدستان الحسينية والمعباسية الى دعوة عامة للمشاركة في هذا المجلس التأبيني للفقيد.

وكانت العتبتان المقدستان شهدت في وقت سابق مراسم تشييع جثمان أستاذ الحوزة العلمية في النجف الأشرف سماحة حجَّة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي بحر العلوم (قدِّس سرُّه).

وأُقِيمت مراسم التَّشييع في رحاب صحن مرقد أبي الفضل العبَّاس(عليه السَّلام)، بحضور الأمين العام للعتبة العباسية المقدّسة، السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، وعددٍ من مسؤوليها، إلى جانب أساتذةٍ من الحوزة العلميَّة وطلبتها، ورجال دينٍ وجمعٍ غفيرٍ من المؤمنين.

ويُعدُّ السيد الفقيد من أساتذة البحث الخارج في الحوزة العلميَّة في النجف الأشرف، وهو نجل سماحة السيد حجَّة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد بحر العلوم (قُدِّس سرُّه).

..................

انتهى / 232