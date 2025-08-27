إقامة مراسم « حوار بين عالِمَين» الروحانیة في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع أيام العزاء على استشهاد الإمام الرضا (ع)، أقيمت في صحن الغدير بالحرم الرضوي الشریف، مراسم « حوار بین عالمین» الروحانية والعلمية، بحضور الزوار العرب.

وتم تنظيم هذه المراسم بجهود قسم غرب آسيا في مدیریة الزائرین غير الإيرانيين بهدف تبیین شخصية ومكانة ثامن الأئمة (ع) العالمية، للضيوف الأجانب.

في هذا البرنامج، قدّم عالمان بارزان من لبنان والجزائر نظرهما ورواياتهما التاريخية حول الأبعاد المختلفة لشخصية الإمام الرضا (ع).

وقد أشاد الشيخ« الزعبي» أحد علماء أهل السنة في لبنان بمكانة الإمام الرضا (ع) في هذا اللقاء وأكد أن كل إمام من أئمة أهل البيت (ع) كان من أفضل وأعلم شخصيات الأمة الإسلامية في عصره.

واختتمت هذه المراسم التي لاقت ترحيبا حارا من الزوار العرب، بالطمیات العزاء والنعي بمناسبة لیلة شهادة الإمام الرضا (ع).

