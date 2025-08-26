  1. الرئيسية
حزب الله وحركة أمل يؤجّلان تظاهرة ضد قرارات الحكومة "إفساحاً في المجال أمام الحوار"

26 أغسطس 2025 - 19:24
انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وتلبيةً لدعوات المرجعيات الوطنية، حركة أمل وحزب الله يعلنان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة یوم الأربعاء.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن كل من المكتب العمالي المركزي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله في لبنان، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة يوم الأربعاء 27 آب/أغسطس 2025، في وسط بيروت.

وأشار الطرفان في بيان أنّ التأجيل أتى "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتلبيةً لتمنيات المرجعيات الوطنية الحريصة على وحدة الموقف وصون الاستقرار، وإفساحاً في المجال أمام حوارٍ معمّقٍ وبنّاءٍ حول القضايا المصيرية التي تواجه وطننا".

