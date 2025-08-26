الضفة الغربية: أكثر من 20 إصابة واعتقالات في اعتداء الاحتلال على رام الله والبيرة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــارتفعت حصيلة الإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وسط مدينتي رام الله والبيرة إلى 24 إصابة بالرصاص الحي والمطاط والاختناق.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين على الأقل بعد مداهمته محلاً للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته، فيما تعرضت مركبة صحافيين للرصاص المطاطي.

وقد اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المباني، وقمعوا المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.

وصباح اليوم، أعلن "الجيش" الإسرائيلي، عملية واسعة في وسط رام الله في الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون رعاة الأغنام في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل، وسط حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شنّها الاحتلال في عدد من مدن الضفة الغربية.