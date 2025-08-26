قطر: لا نزال في انتظار الردّ الإسرائيلي على مقترح الهدنة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت قطر، اليوم، أنّها ما زالت في انتظار ردّ إسرائيل على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وافقت عليه حركة «حماس» مطلع الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنّ «المرحلة التي نقف فيها حالياً هي انتظار الردّ الإسرائيلي»، مؤكداً أنّه «لا يوجد ردّ رسمي من الجانب الإسرائيلي على المقترح الذي قدّمته قطر ومصر».

واعتبر الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي، أنّه «على الطرف الإسرائيلي أن يوضح حقيقة ما هي تحفظاته على النصّ الموجود أمامه اليوم».

وكانت «حماس» قد أكدت، في 18 آب، أنّها أبلغت قطر ومصر بموافقتها على المقترح الذي تقدمتا به، ويتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يوماً، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إنّه أعطى تعليماته ببدء مفاوضات لإطلاق سراح كل الأسرى المتبقّين في قطاع غزة وإنهاء الحرب «وفق الشروط المقبولة لإسرائيل»، من دون الإشارة إلى المقترح الجديد.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب إقرار إسرائيل خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، مع استدعاء 60 ألف جندي احتياط.

وكانت جولة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و«حماس» قد تعثّرت في تموز في الدوحة، بعد أكثر من أسبوعين على انطلاقها.