"مصر تحشد قوات كبيرة على حدود إسرائيل".. الإعلام العبري يحذر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شدد غيبريسوس على أن بين المرضى الذين بحاجة للإجلاء العاجل من القطاع 3,800 طفل يحتاجون إلى رعاية منقذة للحياة.

وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى زيادة عمليات الإجلاء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مؤكدا أن استمرار النزاع يهدد حياة آلاف المدنيين.

وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة أصبح ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمرضى، مشددا على أهمية التعاون الدولي لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 62,622 قتيلا و157,673 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

إلى ذلك، سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان.