المشهداني: الإصرار الأمريكي على إبعاد الحشد والتهديدات الإسرائيلية تعني نية لغزو العراق بريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد (24 آب 2025)، أن مقترح "تقاعد الحشد" كان الغرض منه إحالة شخص واحد فقط على التقاعد، مشيراً إلى أن لجنة الأمن والدفاع النيابية نصحت بعدم تمرير القانون لكي لا يشمل كبار القادة في الظرف الراهن.

وأضاف المشهداني أن "تهديداً أمريكياً ومن خلفه إسرائيلي وصل للقادة العراقيين بشكل "مبطن" في حال تشريع قانون الحشد"، مبينا أن "الإصرار الأمريكي على إبعاد الحشد والتهديدات الإسرائيلية تعني نية لغزو العراق بريا".

ووجه المشهداني رسالة لأبناء الحشد، محذراً من أن هناك من يتاجر بهم ويستثمر أصواتهم انتخابياً.

وكانت النائبة زهرة البجاري قد أعلنت في وقت سابق عن جمع أكثر من 130 توقيعًا من النواب لإدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة، في حين تواصل الولايات المتحدة عرقلة إقرار هذا القانون من خلال بعض نواب الأقليات.

وأكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أنه لا يملك أي تنظيم أو مؤسسة صلاحية حل الحشد الشعبي، لأنه اكتسب شرعيته بناءً على قانون مدعوم بإرادة الشعب والسلطة ومجلس النواب.

وأشار الخزعلي إلى أن قانون الخدمة والتقاعد والهيكلة لقوات الحشد الشعبي يُمثل خارطة طريق لاستمرار عمل هذه المؤسسة.

وقد أكد عدد من النواب العراقيين أن إقرار قانون الحشد الشعبي يُعدّ إعلان ولاء للسلطة ودماء الشهداء الذين حموا العراق.

ودعا هؤلاء النواب الحكومة السودانية إلى الإسراع في إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره.

ويؤكد خبراء أمنيون في العراق أن الحشد الشعبي يُعتبر اليوم حصنًا منيعًا وصمام أمان ضد المخططات والمؤامرات الأمريكية والصهيونية والتكفيرية ضد العراق.

...............

انتهاء / 232