غزة: 23 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشارت مصادر طبية في مستشفيات القطاع إلى مقتل 23 شخصا منذ صباح اليوم، بينهم 17 في قصف مدفعي استهدف خيام النازحين بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما سقط آخرون في مناطق مختلفة من المدينة ووسط قطاع غزة.

كما أصيب العشرات نتيجة استهداف منازل المدنيين، بما في ذلك عائلات الأشقر والقفة والحميدي في مخيمات النصيرات والمغازي ودير البلح، إضافة إلى مفقودين بعد قصف منزل عائلة رمضان شنن في جباليا.

وشهدت مناطق شرق مدينة غزة بين حي الزيتون والشجاعية انفجارات عنيفة مع قصف مدفعي متواصل من الجهة الشرقية لمفترق السنافور في حي التفاح.

وأكد مدير الإغاثة الطبية في غزة أن المساعدات الطبية التي تدخل القطاع غير كافية ولا تلبي احتياجات المستشفيات، مع تراكم كميات كبيرة من الإمدادات على المعابر، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال توغل القوات الإسرائيلية في مدينة غزة.

كما أكد شهود عيان استمرار استهداف نقاط توزيع المساعدات، حيث أصيب عدد من المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المواد الإغاثية في مناطق زيكيم والسودانية وشارع الطينة شمال وجنوب القطاع.