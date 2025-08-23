الجيش الإسرائيلي حول تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة بغزة: "تقرير كاذب ومتحيز"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية على تقرير مؤشر الأمن الغذائي حول الوضع الغذائي في غزة، والذي من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي نسخة منه تتضمن إعلان "وباء مجاعة" في غزة.

ووصف المنسق التقرير بأنه "كاذب ومغرض"، وزعم اعتماده على بيانات جزئية ومتحيزة تقدمها حركة حماس، معتبرا أنه يسعى إلى خلق صورة مغلوطة وغير واقعية للمجريات على الأرض.

وأشار البيان إلى أن التقرير يعاني من "ثغرات منهجية ووقائعية خطيرة، واستخدام مصادر متحيزة، ونقص دقة في المعلومات، وتغييرات في المعايير" التي تقوض مصداقيته.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر تحديث لها أن حصيلة وفيات سوء التغذية والمجاعة في القطاع ارتفعت إلى 271 قتيلا، من بينهم 112 طفلا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن المجاعة تتفشى في قطاع غزة وهذه هي المرة الأولى التي نرصدها في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان، مضيفا أننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات لغزة.