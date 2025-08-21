قائد الثورة الاسلامية يُعزّي بالفنان الإيراني محمود فرشتشيان: خلّف وراءه أعمالًا خالدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الأربعاء 20 آب/أغسطس 2025، بيان تعزية إثر وفاة الفنان الإيراني البارز والشهير محمود فرشتشيان، حيث شدد في بيانه على أنّ الفنان فرشتشيان نجم ساطع في سماء الفن الإيراني.

وجاء نص رسالة الإمام الخامنئي على النحو الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الفنان البارز وذائع الصيت السيد محمود فرشتشيان نجمًا ساطعًا في سماء الفن الإيراني. إن التزامه وتديُّنه سخّرا جوهره الثمين في خدمة المعارف والتعلّقات الدينية، وخلّف وراءه أعمالًا خالدة. رحمة الله ورضوانه عليه. أتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه وتلامذته وللمجتمع الفني في البلاد".

بيان تعزية بوفاة السياسي الإيراني أحمد تواكلي

هذا، وأصدر الإمام السيد علي الخامنئي، بيان تعزية إثر وفاة السياسي الإيراني أحمد توكلي.

وجاء نص رسالة الإمام الخامنئي على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بالتعازي في وفاة الأخ المجاهد المؤمن والصادق جناب السيد أحمد توكلي (رحمة الله عليه) إلى أسرته الكريمة، وأصدقائه، وزملائه. إن الجهود المخلصة لهذا المجاهد الفعّال في مجلس الشورى الإسلامي والحكومة وسائر مؤسسات الثورة لا تُنسى بالنسبة لمعارفه. رحمة الله ورضوانه عليه".

