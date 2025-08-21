استشهاد مدني بعدوان صهيوني جديدة في دير سريان جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت مراسلة الميادين، اليوم الخميس، بارتقاء شهيد من جراء غارة شنّها طيران مسيّر إسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة دير سريان، جنوبي لبنان.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أقل من 24 ساعة على عدوان مماثل نفذه الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة الحوش في مدينة صور، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية في الجنوب.

مراسل الميادين أفاد أيضاً بأنّ الاحتلال أطلق صاروخاً من نوع أرض-أرض من داخل الأراضي المحتلة باتجاه منطقة "الراس" في بلدة دير الزهراني.

وفي السياق ذاته، لفتت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق بكثافة وعلى علو منخفض في أجواء مناطق جنوب لبنان.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لإعلان وقف الأعمال العدائية، الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

يُذكر أنّ الحكومة اللبنانية كانت قد أقرّت، في 5 آب/أغسطس 2025، قراراً يقضي بسحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وعدم انسحابه من النقاط الـ5 التي احتلها في الأراضي اللبنانية.

