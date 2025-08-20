سفينة الشهيد باقري؛ تطور في الاستراتيجية البحرية الايرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ناقش برنامج شيفرة في فقرة قدرات محور المقاومة، امکانيات هذه السفينة الهائلة سفينة الشهيد باقري بحضور الخبير الامني والاستراتيجي الفريق الركن عبدالكريم خلف.

ويبلغ طول سفينة الشهيد باقري 240 متراً وارتفاعها 21 متراً. وهي مجهزة بطائرات الهليكوبتر، الصواريخ والطائرات المسيرة، كما تحتوي على مصعد للتعامل مع الطائرات.

وتتمتع حاملة الطائرات بدون طيار "الشهيد باقري" بالقدرة على حمل 60 طائرة مسيرة و30 قاذفة لإطلاق الصواريخ.

ويتراوح المدى التشغيلي لهذه الصواريخ ما بين 750 كيلومترا إلى 2000 كيلومتر، بحسب نوع الصاروخ المثبت عليها، وهو ما يضاعف القدرة الهجومية لهذه السفينة.

ويمكن القول إن حاملة الطائرات بدون طيار "الشهيد بهمن باقري" التابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية، ستحول القوة القتالية للحرس إلى بحرية محيطية وذلك عبر قدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار القتالية والاستطلاعية ومدى يصل إلى 22 ألف ميل بحري.

وبالاضافة الی وجود أسطول على متنها، فإن سفينة "الشهيد بهمن باقري" لديها أيضًا مدرج بطول 180 مترا يمكن للطائرات بدون طيار والمروحيات، الإقلاع والهبوط عليه عند العودة.

وبالإضافة إلى عمليات الطائرات بدون طيار والمروحيات، تم تجهيز السفينة بصواريخ كروز أرض-أرض من فئة "نور"، كما تم تخصيص منصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن.

وتحتوي السفينة هذه على مجموعة من المعدات المتطورة تشمل فرق قتالية متنوعة، معدات حرب إلكترونية، فريق غوص، فرق طائرات صاروخية بدون طيار وأجنحة دعم بما في ذلك مستشفى متخصص يضم 6 أسرة، غرفة عمليات ومختبر وصيدلية وحتى ملعب عشبي صناعي لمختلف الأنشطة.

وتتمكن هذه السفينة من حمل وإطلاق أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار، مما يساعد على زيادة قدرات الاستطلاع والمراقبة البحرية.

هذه السفينة مجهزة بأسلحة وأنظمة إلكترونية حديثة تمكنها من تنفيذ عمليات مختلفة.

هذه السفينة قادرة على القيام بعمليات مختلفة، بما في ذلك الدوريات البحرية، الاستطلاع ودعم القوات السطحية وتحت السطحية.

