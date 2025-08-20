العتبة العلوية المقدسة تُهيّئ 2500 مُتشرّف بالخدمة استعدادًا لإحياء ذكرى شهادة الرسول الأعظم (ص)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت شعبة المتشرفين بالخدمة في العتبة العلوية المقدسة عن خطة متكاملة لرفد الأقسام ذات العلاقة بكوادر المتشرفين ، استعدادًا لإحياء ذكرى شهادة منقذ البشرية الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه واله) .

أعداد المتشرفين

وقال مسؤول شعبة المتشرفين الخادم أحمد الزوركاني في تصريح للمركز الخبري: "سيتم رفد الأقسام الخدمية بما يقارب 2500 متشرف بالخدمة خلال المناسبة، حيث ستبدأ مهامّهم يوم الجمعة المقبلة وتستمرُّ ليومين، على وفق خطة توزيع مدروسة تغطي جميع احتياجات العتبة المقدسة".

مهام المتشرفين

وبيّن :" أن المتشرفين سيُوزَّعون على قسم الشؤون الخدمية، وقسم شؤون حفظ النظام، والشؤون النسوية، والمضيف، ووحدة إرشاد التائهين، بالإضافة إلى مركز الرسول الأعظم (صلَّى الله عليه وآله) الطبي الذي سيتم تزويده بكوادر طبية مُدرَّبة ومؤهَّلة من قبل مركز نظم للتخطيط والتدريب".

تقديم أفضل الخدمات

وأضاف الزوركاني: "ستشمل خطة الرفد أيضًا توفير مُترجمين وأصحاب اختصاصات مختلفة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام، مع استمرار دعم الأقسام لحين انتهاء الزيارة المباركة"، مؤكِّدًا أن جميع المتشرفين خاضعون لقاعدة بيانات دقيقة لدى الشعبة، كما تم توفير كافة المستلزمات الخاصة بهم لتسهيل أدائهم لمهامهم ".

الجدير بالذكر أن العتبة العلوية المقدسة قد أعدّت خطة محكمة لجميع أقسامها من أجل توفير جميع الخدمات للزائرين الوافدين إلى مرقد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وآله) لتقديم العزاء بذكرى شهادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه واله) في 28 من شهر صفر الخير سنة 11 هجرية في المدينة المنورة .

