جندي احتياط يكشف تفاصيل صادمة "عما تحاول إسرائيل إخفاءه"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ خلال استضافته في البودكاست لصحيفة "معاريف" الذي تقدمه ميكي ليفين، تحدث يوناتان شاليف، عن الواقع الصعب لمقاتلي الاحتياط.

ولدى سؤاله عن شعوره كجندي احتياط يبلغ من العمر 22 عاما مع كل هذه المسؤولية؟ أجاب يوناتان شاليف قائلا: "أحاول في أوقات فراغي تذوق طعم الحياة المدنية، لكن هذا صعب جدا. هذا هو أمر استدعائي الثالث في أقل من 9 أشهر منذ تسريحي من الخدمة. نحن لسنا في غزة حاليا، نحن على الحدود الشمالية، وهي جولة تبدو أسهل ظاهريًا، لكنها صعبة جدًا لأن القوة البشرية محدودة. نحن نقوم بمهام لا تتناسب مع عدد الأشخاص الذين حضروا لهذه الجولة".

ورد شاليف على سؤال: "كيف يؤثر ذلك عليكم كجنود؟" قائلا: "يجب أن نتذكر أن ليس الجميع في الثانية والعشرين من العمر. يوجد معي في السرية آباء في الأربعين من العمر، وهم يقومون بذلك للمرة السادسة في العام الماضي. الجنود لا يمكنهم الاستمرار في الحضور 400 يوم في السنة. هناك نقص في القوى البشرية - ديدي بار كليفا، لواء في الجيش الإسرائيلي، وصل إلى لجنة الخارجية والأمن وقال إن هناك حاليا نقصا يبلغ 12 ألف جندي نظامي. من يجرؤ على قول أي شيء ضد مثل هذا التصريح؟ يسرائيل كاتس بصفته وزير الدفاع لم يكن ملما بتفاصيل الجلسة. قال الجيش إنه يفتقر إلى المقاتلين، وصرح كاتس بأن هذا غير صحيح وأن النقص يبلغ 4000 مقاتل فقط. ثم سمعت عضو الكنيست ينون أزولاي يقول إنه يجب أن نقول شكرا لأعضاء الكنيست الحريديم الذين حضروا اللجنة. قلت لنفسي إنني لا أستطيع أن أبقى صامتا، فقمت واندفعت".

وفي إجابته على سؤال: "ماذا ستقول لأولئك الذين يزعمون أن التصريحات حول نقص القوى البشرية هي مجرد أعذار وأنكم لستم مرهقين ولا متعبين؟" قال شاليف موضحا: "إنهم يضرون بأمن الدولة. هذه مؤامرة كاملة. نحن منهكون، نحن متعبون، وعندما تكون المهام غير واضحة، يكون من الأصعب إيجاد الدافع. قادتي في الاحتياط هم قادة ممتازون، لكن القيادة في الميدان، القادة أنفسهم، لا يعرفون أحيانًا ما هي المهام".

وتحدث شاليف عن عضو الكنيست ميلفيتسكي الذي كان أيضا مرشحا لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، قائلا: "لولا الفضيحة التي ظهرت، على الرغم من أنه اختير ليكون رئيسًا للجنة المالية. هل هو أفضل من بيسموت؟ أقل جودة؟ أعتقد أنه كان سيكون من الأسهل بكثير التعامل معه، لأنه سريع الغضب. في اليوم الذي أقالوا فيه إدلشتاين، كنا نحن جميع نشطاء 'كتفاً إلى كتف' نتجول في مبنى الكنيست ونحاول مقابلة السياسيين، أعضاء الكنيست والوزراء".

وتابع: "رأينا حانوخ ميلفيتسكي، اقتربنا منه، قلنا له: 'حانوخ، حانوخ'. لم يتوقف. صرخنا له: 'لا تتخل عنا'. فجأة استدار، فجأة - جاء نحونا هكذا وصرخ: 'ما معنى التخلي؟ لماذا تأتون إلي هكذا، وتزعجونني؟' إنه شخص مجنون، وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها هذا الأمر. كنت في اجتماع معه في أول يوم لي في الكنيست. اتفقنا على اجتماع معه، وسألناه لماذا يضر برجال الاحتياط. فقام، وضرب على الطاولة، وبدأ يجن جنونه علينا، وقال إنه كان مقاتلا بنفسه. هل هذه طريقة للتصرف؟ هل هذا ممثل منتخب في دولة إسرائيل؟ أضع جانبًا الشكوك المجنونة التي يواجهها - لقد فقد الرجل عقله مرتين أمامي".

وعن الثمن الشخصي الذي دفعه في الحرب؟، رد يوناتان شاليف بالقول: "لقد فقدت العديد من الأصدقاء. هناك دائرة من الأشخاص الذين أعرفهم في الحياة من قرب معين، مقاتلون في الوحدة، أصدقاء من المدرسة التحضيرية، ويصل العدد إلى ما بين 30 أو 40 شخصا أعرفهم سقطوا. لم أستطع الذهاب إلى جميع الجنازات لأنني كنت أقاتل، وهذا أحد أكبر الصعوبات. كيف تتعامل مع كل هذا القدر من الخسارة".

وأشار شاليف إلى "المشكلة الرئيسية للجيش كما يراها؟" قائلا: "هناك حكومة تتحدث عن احتلال غزة بينما شخص ما يشرب 'ماكياتو' و'إسبريسو' في الكنيست، وفي الوقت نفسه يُحرق الجنود في الدبابات ويُقتلون. وبالإضافة إلى ذلك، يروجون للتهرب من الخدمة العسكرية بشكل مؤسسي في دولة إسرائيل. كيف يجب أن نشعر نحن كمقاتلين؟ نحن نقاتل منذ عامين، ونعطي كل ما لدينا، وهناك حكومة مشغولة بالترويج لنفسها".

وفي معرض إجابته عن "كيفية التعامل مع الانتقادات التي توجه ضدهم وتزعم أن هذا محاولة لإسقاط الحكومة؟" قال شاليف: "هذه ديمقراطية رخيصة. هناك حكومة هي 'كل شيء وكل نقيضه'. حكومة هي يمينية بالكامل، ولكنها أيضا تتحالف مع شركاء حريديم المعادين للصهيونية. إنها ترفع يدها لإقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن، الذي لا يمكن أن يُقال عنه إنه ليس رجل يمين وليكودياً".

وأردف: "لقد أقالوا هنا وزير دفاع ليس بسبب مسؤوليته الشخصية عن أكبر فشل مرت به الدولة، ولكن لأنه دعا إلى قانون تجنيد للجميع. أقالوا رئيس الأركان ليس بسبب المسؤولية الشخصية التي يتحملها عن فشل 7 أكتوبر، ولكن لأنه أراد فرض قانون الخدمة العسكرية. لقد أبعدوا رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين. هذا جنون كامل".

ولدى سؤاله: "كيف ترى المستقبل الديموغرافي لإسرائيل؟ أجاب يوناتان شاليف: "في غضون بضع سنوات، سيتكون غالبية الجمهور الإسرائيلي من الحريديم والعرب. انظري إلى الهجوم على إيران.. إنه عشرون عاما من العمل والبحث المكثف الذي استند إلى أفضل العقول الإسرائيلية. إنه يعتمد على مواطنين درسوا المناهج الأساسية، ونجحوا في تلقي التعليم في أفضل المؤسسات الأكاديمية. لا أعرف أي مكان في العالم يتشاجر هكذا مع نخبه مثل إسرائيل".

وعن "شعوره تجاه صانعي القرار"، علق شاليف قائلا: "لا أثق على الإطلاق بالطبقة السياسية. الأشخاص الذين يتخذون القرارات الأكثر حساسية لأمن دولة إسرائيل هم متهربون وومحترفو سياسية مداهنون. بالإضافة إلى ذلك، كان يجب أن تنتهي الحرب في الجنوب. أنظر إلى العامين الماضيين - دخلنا كجيش إلى نفس المناطق ثلاث مرات، والآن ندخل للمرة السادسة. هذا فقدان كامل للاستراتيجية وتعريض للقوى البشرية للخطر".