إقامة برنامج « الزیارة الافتراضیة» العالمي الخاص بالشيعة حول العالم في العشرة الأخيرة من صفر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بجهود مدیریة الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة، سیقام برنامج «الزيارة الافتراضية» العالمي لمحبي وعشاق أهل البيت (ع) في جميع أنحاء العالم، تزامناً مع الأيام العشرة الأخيرة من شهر صفر.

سيتم من خلال هذا المشروع، خلال أيام العزاء في العشرة الأخيرة من شهر صفر، الإتصال المباشر مع 15 مركزاً إسلامياً في مختلف أنحاء العالم لتخفيف من شوق الشيعة غير القادرين على زيارة الحرم الرضوي بسبب بُعد المسافة.

وتابعت مدیریة الزائرین غیر الإیرانیین في العتبة الرضوية المقدسة: كما نُظمت خلال أيام الأربعين الحسیني، برامج خاصة تتضمن البث المباشر للزيارة، وإحياء ذكر مناقب الإمام الحسين (ع)، والتواصل المرئي مع الشيعة من أربع قارات في العالم، منها روسيا في القارة الآسيوية، وكينيا في القارة الأفريقية، وسويسرا في القارة الأوروبية، وأستراليا في قارة أوقيانوسيا؛ بالتعاون مع قسم الإعلام الثقافي في هذه العتبة المقدسة.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تدل على الاهتمام الخاص الذي تُوليه العتبة الرضوية المقدسة بالزوار ومحبي الإمام الرضا (ع) في جميع أنحاء العالم.

...............

انتهاء / 232