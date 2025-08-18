لجنة مصرية تدخل قطاع غزة لإنقاذ الأطفال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وزعت اللجنة حليب الأطفال في عدد من مستشفيات غزة ومنها مجمع ناصر الطبي وكذلك على الأطفال الذين يعانون في مخيمات غزة مع انتشار المجاعة والتجويع الذي تمارسه إسرائيل.

ونجحت جهود مصر في إدخال السلع الأساسية إلى غزة من حليب أطفال ودقيق وسلع أساسية يفتقدها النازحين الفلسطينيين منذ عدة أشهر.

يُذكر أنَّ قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات.