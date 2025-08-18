مضيف الإمام الحسين (ع) يقدم أكثر من (5.4) مليون وجبة غذائية لزائري الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) في العتبة الحسينية المقدسة، عن حجم الخدمات المقدمة للزائرين خلال زيارة الأربعين للعام الهجري 1447، والتي تواصلت على مدار أيام الزيارة وستستمر لغاية خروج آخر زائر من كربلاء.

وقال رئيس القسم الأستاذ عدنان النقيب في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) في العتبة الحسينية المقدسة، نفذ خطته الخاصة بزيارة الأربعين للعام الهجري 1447، بنجاح"، مبينا أنه "تم توزيع (5,498,443) وجبة رئيسية بواقع ثلاث وجبات يوميا ابتداء من يوم الثامن من شهر صفر وحتى العشرين منه".

وأضاف أن "المضيف لم يقتصر على تقديم الوجبات الرئيسة، بل وزع أيضا مواد غذائية متنوعة بدءا من 9 صفر ولغاية 20 صفر وشملت أكثر من (5,335,200) عبوة ماء وعصير، نحو (1,877,760) قطعة آيس كريم، (687,200) قطعة حلويات، أكثر من (700,000) عبوة عصير (بلنكو + ليمون)".

وبين أن "خدمة الزائرين تضمنت كذلك توزيع الفواكه بواقع أكثر من (900,000) قطعة (برتقال + موز)، إلى جانب أكثر من (40) طنا من الرقي، وقرابة (90) طنا من الفواكه المتنوعة". مؤكدا أن "جميع هذه الجهود جاءت لتلبية احتياجات الجموع المليونية التي قصدت كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأشار إلى أن "كوادر المضيف مستمرة في تقديم الوجبات والخدمات الغذائية حتى خروج آخر زائر من كربلاء المقدسة، التزاما بالمسؤولية الدينية والخدمية تجاه زوار سيد الشهداء (عليه السلام)".

يؤكد مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) التابع للعتبة الحسينية المقدسة التزامه المستمر بتقديم أفضل الخدمات للزائرين، مجسدا بذلك روح العطاء الحسيني، ومواصلة العمل حتى مغادرة آخر زائر من كربلاء، لتبقى هذه الجهود شاهدا حيا على عظمة المناسبة وكرم الضيافة الحسينية.