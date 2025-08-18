مصر تؤكد حرصها على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار عبد العاطي، خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى أهمية العمل على تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة بشكل مؤقت تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع بشكل كامل، معربا عن الحرص على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في غزة.

ووفق بيان الخارجية، أكد عبد العاطي، الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة جميع سبل الحياة تمهيدا لإعادة بناء القطاع وتنميته.

واستعرض في هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.

وشدد الوزير المصري على حرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وبحسب البيان، استعرض الجانبان في هذا الإطار آخر مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وشدد عبد العاطي، على موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أعرب عن رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، كما شدد على إدانة مصر لسياسات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة مايا مرسي، أبرز الجهود التي اضطلعت بها مصر على صعيد الدعم الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى تسهيل الهلال الأحمر المصري دخول عشرات الآلاف من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري محملة بمئات الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة إلى إدخال عشرات سيارات الإسعاف لقطاع غزة واستقبال آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

فيما تناول الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطة التنفيذية ووثيقة البرامج الخاصة بخطة إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية ضمان فاعلية واستدامة الخطة، بما في ذلك ما يتعلق بالنواحي الإنشائية وأعمال البنية الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى الاحتياجات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحوكمة الفعالة للإدارة المحلية للقطاع.

كما أكد وزير التعليم العالي في مصر، استمرار التنسيق والعمل المشترك بين فريق العمل وممثلي الجانب الفلسطيني لإنهاء الخطة التنفيذية في صورتها النهائية.

وبحسب البيان، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بدور مصر الرائد في دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الدور الإنساني الكبير الذي اضطلعت به في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وما تقوم به من جهود على صعيد ملف التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما في ذلك إعدادها للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.