الإعلام العبري: ترامب وعد مصر بمكافأة كبيرة وغير متوقعة مقابل تهجير سكان غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت القناة العبرية إن ترامب وعد المصريين بمكأفاة كبيرة وغير متوقعة في حال موافقتهم على التهجير.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن القاهرة تخشى من أن إدارة ترامب، بتشجيع من إسرائيل، لم تستسلم في محاولة إقناعها بالموافقة على هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفق هيئة البث العبرية فإن المصريين يرجحون بأن موافقتهم على استيعاب سكان غزة ضمن خطة ترامب للهجرة ستؤدي إلى تدخل إدارة ترامب في صراعهم مع إثيوبيا.

وأوضحت "كان 11" أن خطة الرئيس الأمريكي للهجرة، التي يضغط عليها بشدة، تكتسب زخمًا جديدًا مع الكشف عن تفاصيل مفاجئة حول الدوافع وراء الكواليس.

ووفقًا لتقرير "كان 11 ريشيت بي"، فإن ترامب مهتم بهجرة الفلسطينيين من غزة إلى مصر، ليس فقط كجزء من حل لإنهاء القتال، بل أيضا للتأثير على صراع مصر الطويل على مصادر المياه.

وفي القاهرة، وفقا للتقارير العبري، فهناك شكوك قوية في أن عرض ترامب للمساعدة في حل أزمة مياه النيل يهدف إلى أن يكون ورقة مساومة، وتخشى العاصمة المصرية أن تكون المساعدات الأمريكية مشروطة بموافقة مصر على استيعاب لاجئي غزة، وهي فكرة ترفضها مصر رفضا قاطعا.

ووفق كان 11 ففي قلب الصراع، يقع سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد إمدادات المياه في مصر ويُنظر إليه في القاهرة على أنه تهديد وجودي، حيث أدت الصراعات إلى توترات طويلة الأمد بين مصر والسودان وإثيوبيا، بل وتهديدات ضمنية بالصراع العسكري.

وفي الماضي، حاول الرئيس ترامب التوسط في القضية دون جدوى، وهو الآن يعود إلى طاولة المفاوضات بمقترح جديد.

ويتمثل القلق المصري الرئيسي في أن المساعدات الأمريكية لن تكون مجانية، بل ستُستخدم كأداة ضغط لإقناع مصر بالموافقة على خطة الهجرة الفلسطينية، وفق التقرير العبري.

ويتناقض المقترح الأمريكي بشكل صارخ مع الموقف المصري الثابت من هذه القضية، والذي يرفض تمامًا فكرة استيعاب فلسطينيي غزة.