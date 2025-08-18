استدعاء نتنياهو وقادة عسكريين إسرائيليين سابقين للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن "مراقب الدولة" في كيان الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى جانب قادة عسكريين سابقين، من أجل التدقيق في إخفاقات الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وجه المقاومة الفلسطينية.

وبحسب ما أفادت به إذاعة "جيش" الاحتلال، اليوم الاثنين، ينوي "مراقب الدولة" فحص قضايا أساسية، تتعلق بإخفاقات الـ7 من أكتوبر ضد "طوفان الأقصى"، على خلفية السياسات الأمنية.

يُذكر أنّ "جيش" الاحتلال أقرّ، الشهر الماضي، بفشله في الدفاع خلال الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية على "كيبوتس سوفا" في ذلك اليوم، وذلك وفقاً لتحقيق رسمي نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

وذكر التحقيق أنّ نحو 50 مقاوماً هاجموا "الكيبوتس"، وتمكّن بعضهم من التسلل، ما أسفر عن مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين، بينهم اثنان عنصرا طوارئ، مضيفاً أنّ الهجوم سبّب أضراراً جسيمةً في المنازل.