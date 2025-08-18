منظمة العفو الدولية: "إسرائيل" تنفذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت منظمة العفو الدولية أن "إسرائيل" تنفذ سياسة تجويع متعمّدة في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وشددت المنظمة على أنّ شهادات جديدة تكشف أدلة دامغة على أن تجويع "إسرائيل" للفلسطينيين في غزة هو "سياسة متعمّدة".

وأشارت المنظمة إلى أنّ شهادات التجويع تُعدّ إدانة صارخة لنظام دولي منح "إسرائيل" إفلاتاً شبه كامل من العقاب لعقود.

وقالت المنظمة إنّ "إسرائيل تعمل من خلال سياسة التجويع على تدمير صحة ونسيج المجتمع الفلسطيني بشكل منهجي"، داعيةً إلى رفع الحصار عن القطاع فوراً ومن دون شروط، وفرض وقف دائم لإطلاق النار.

ويواصل الاحتلال تجويع سكان القطاع واستهداف منتظري المساعدات، إذ بلغ إجمالي عدد الشهداء نتيجة التجويع 263 من بينهم 112 طفلاً، فيما وصل عدد الشهداء من منتظري المساعدات إلى 1938، وفق أرقام وزارة الصحة.

من جهته، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تقوم على هندسة التجويع والقتل البطيء.