لواء مصري سابق يكشف مفاجأة تغير معادلة الصراع بين القاهرة وتل أبيب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال رئيس جهاز الاستطلاع العسكري الأسبق إن القوات المسلحة المصرية "تتابع كل نفس في إسرائيل وليس من خلال الوثائق فقط" مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية لها أجهزة معنية بذلك ولديها المعلومات الكاملة والتي تضعها بصفة مستمرة أمام متخذ القرار المصري.

وشدد على أن "كل شيء وكل تحرك في إسرائيل يتم متابعته أول بأول وبكل تفاصيله" وأنه يتم تقديم دراسات وتقديرات موقف عليه لصانع القرار المصري، لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأشار الخبير العسكري المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري "أحمد موسى" على قناة "صدى البلد" المصرية، إلى أن هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش المصري هي المعنية بتقديم كل المعلومات للقوات المسلحة عما يحدث وما حدث بالماضي وما يمكن أن يحدث في المستقبل وكيفية حدوثه، في سبيل أن تكون جميع أفرع ووحدات القوات المسلحة على أعلى درجات الاستعداد.

وأوضح أن توقيت المشروع الاستراتيجي التعبوي التخصصي لهيئة الاستخبارات العسكرية، بمثابة رسالة واضحة للعدو على أن القوات المسلحة المصرية ترصد كل خططه وتحركاته ومستعدة للتصدي لها للحفاظ على الأمن القومي المصري، وأمن وسلامة البلاد.

وكشف عن أن هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش المصري لها مهمتان أساسيتان الأولى توفير المعلومات عن كل التهديدات والعدائيات على المستوى والإقليمي والمحلي من خلال "تحديد العدو وتحديد حجمه ونوعه وكل ما يخصه وتأكيد المعلومة والمتابعة المستمرة على مدار الساعة" أما الهدف الثاني فهو تأمين القوات المسلحة.

وأشار إلى أن هيئة الاستخبارات بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة مسؤولة عن إعداد تقدير الموقف الاستراتيجي والذي يشمل تحديد العدو وحكمه ونوعه وقدراته وتوقيت نشاطه وأعماله السابقة والحالية والمستقبلة ويقدم نقاط القوة لدى العدو وكيفية التعامل معها لإضعافها ونقاط الضعف وكيفية استغلالها.

وتطرق المسؤول العسكري المصري السابق إلى زيارة رئيس أركان القوات المسلحة المصرية لحدود مصر الشمالية الشرقية وتفقد معبر رفح قبل فترة، مؤكدا أنها كان متابعة لإجراءات التأمين لإحدى الجبهات التي تمثل تهديدا أو عدوانا منتظرا للأمن القومي المصري، وهي بمثابة رسالة تأكيد على أن أعين الدولة وقواتها المسلحة تنتظر وتترقب أي تحرك وأن القوات المسلحة جاهزة وتنتظر في أي وقت.