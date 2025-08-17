  1. الرئيسية
فيديو | تظاهرات تضامنية مع غزة حول العالم

17 أغسطس 2025 - 17:17
رمز الخبر: 1717666
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تظاهرات تضامنية مع غزة حول العالم.

