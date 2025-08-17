وزير الخارجية العراقي: ⁠لا يمكن سحب سلاح الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني بالقوة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاحد (17 آب 2025)، بأنه ⁠لا يمكن للحكومة العراقية أن تسحب سلاح الحشد بالقوة.

وقال حسين، في حوار متلفز، إنه "يجب أن تطبق اللامركزية من قبل حكومة بغداد اتجاه الاقليم، مبينا، أنه "يجب أن يتم تسليم موازنة الإقليم للإقليم وهو يقوم بإدارة موارده".

وأضاف، أنه "يجب سن وتشريع القوانين التي تضمن تطبيق الدستور في العراق"، مشيرا الى أنه "توقيت طرح قانون الحشد الشعبي كان خاطئ".

وبين أنه "لا يمكن في لبنان سحب سلاح حزب الله الا بالحوار"، مؤكدا أنه "⁠لا يمكن للحكومة العراقية أن تسحب سلاح الحشد الشعبي بالقوة".

وأوضح، أنه "⁠لا يمكن للسوريين أن يخرجوا من حكم الرجل الواحد إلى حكم الرجل الواحد المركزية في القرار هي المشكلة ولذلك اللامركزية ستكون الحل"، لافتا الى أن "⁠⁠الانتخابات العراقية ستجري في موعدها وحتما سيكون هناك تغيير".

.....................

انتهى / 323