مضيف العتبة الحسينية المقدسة يعلن توزيع(6) ملايين وجبة طعام رئيسية خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم مضيف الإمام الحسين (عليه السلام)، التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن تفاصيل خطته السنوية الخاصة بزيارة الاربعين.

وقال رئيس القسم الاستاذ عدنان قحطان النقيب أن "الخطة تضمنت افتتاح عدة منافذ لتقديم الطعام، شملت مواقع خارج محافظة كربلاء مثل منفذ الشلامجة الحدودية في محافظة البصرة، ومنفذ زرباطية في محافظة واسط".

وأضاف أن "نقاط تقديم الطعام داخل محافظة كربلاء توزعت في مناطق التربية، والضريبة، وباب بغداد، وصحن العقيلة زينب (عليها السلام)، إضافة إلى مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) الرئيسي في باب الكرامة ضمن الصحن الحسيني الشريف، والمطبخ الرئيسي في شارع السدرة"، لافتا إلى أن "الخطة شملت أيضا تجهيز مضيف متنقل متكامل يقدم الطعام للزائرين على الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء".

وأشار إلى أن "الهدف الذي يصبو إليه المضيف هو توزيع(6) ملايين وجبة طعام رئيسية خلال زيارة الأربعين".

وبين أن "قسم المضيف يقدم ثلاث وجبات رئيسية يوميا (فطور، وغداء، وعشاء)، بالإضافة إلى تقديم الفواكه والعصائر والآيس كريم".

وأكد على أن "جميع وجبات الطعام التي تقدم هي خاضعة للرقابة الصحية والفحص المختبري عبر مختبرات هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة".

وتأتي هذه الخطة ضمن جهود قسم مضيف الإمام الحسين (عليه السلام)، التابع للعتبة الحسينية المقدسة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والضيافة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)، الوافدين الى العراق ومحافظة كربلاء المقدسة خلال الأربعين.

