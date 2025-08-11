موكب خدمة جامعة الإمام الرضا (ع) في أیام الأربعین یشارک موكب جامعة البصرة تقدیم الخدمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ودّع الدکتور ابراهیم دانشي فر؛ القائم بأعمال جامعة الإمام الرضا(ع) الدولیة، قافلة «الى القدس» الأكاديمية المسافرة لتقديم الخدمات الثقافية لزوار الأربعين الحسيني ضمن موكب جامعة البصرة، في منفذ الشلامجة الحدودي.

وتم التخطيط لموكب خدمة جامعة الإمام الرضا (ع) في أیام الأربعین بالتعاون مع معاونیة الشؤون الدولية ووکیل الجامعة للشؤون الثقافیة، كخطوة أولى نحو تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة بين جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة وجامعة البصرة الحكومية في العراق.

الجدیر بالذکر أن جامعة البصرة وبالتعاون مع جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة أقامت موکبا للخدمة على منفذ الشلامجة من أجل تقديم الخدمات المناسبة لزوار الأربعين.

يُقدم هذا الموكب، مجموعة متنوعة من الخدمات للزوار في مجالات مختلفة مثل الإقامة والتغذية والصحة والعلاج والتوجيه، بالإستفادة من إمکانیات الخدام التطوعیین..

ومن بين البرامج التي أُعِدت للخدام المشاركين في موكب الخدمة في حدود الشلامجة خلال أیام الأربعين؛ السير على الطريق من النجف إلى كربلاء، والاستفادة من فرصة زيارة العتبات المقدسة في العراق، وزيارة جامعة البصرة للتعرف على الإمكانيات العلمية والثقافية في العراق.

الجدير بالذكر: أن هذا المشروع يأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة للقائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة إلى العراق وتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام الرضا (ع) وجامعة البصرة، من أجل مباركة هذا التعاون باسم الإمام الحسين (ع).

