خدام کشوانیة العتبة الرضوية المقدسة يقدمون الخدمات لزوار الأربعين الحسیني في الكاظمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يستضيف خدام کشوانیة العتبة الرضوية المقدسة زوار الأربعين الحسیني؛ بالقرب من حرم الإمامین الکاظمین، في موكب خدمة الإمام الرضا (ع).

وبحسب وكالة أنباء آستان نيوز؛ علی أعتاب أربعين سید الشهداء (ع)، وفي الوقت الذي تمتلئ فیه الأزقة والطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين في الكاظمية، نشر الخدام التطوعیون في الحرم الرضوي الشریف بتواجدهم وخدماتهم عطر الحرم الرضوي في هذه المدينة المقدسة.

هذا العام، كما في الأعوام السابقة، یستقبل موكب کشوانیة الإمام الرضا (ع) الزوار الذين قَدموا إلى هذه المسیرة العظيمة سيراً على الأقدام وبقلوب متلهفة من أقصى بقاع الأرض، منذ 6 آب في صحن باب علي (ع) بالكاظمية.

وأشار جعفر خير زاده رئيس قسم الکشوانیة في الحرم الرضوي إلى تفاصيل هذه الخدمة وقال: هذا العام، كما في الأعوام السابقة، ومع حلول أيام الأربعين الروحانية، سیقدم موكب الإمام الرضا(ع) بمشارکة خدام قسم الکشوانیة في العتبة الرضویة المقدسة الخدمات لزوار الأربعین الحسیني في مدینة الکاظمیة المقدسة.

وفي إشارة إلى تفاصيل هذه الخدمة، أضاف: أُقيم هذا الموكب منذ عشرة أيام في صحن باب علي (ع) بالكاظمية، ويقوم الخدام الرضويون، كما في الأعوام السابقة، بتقدیم الخدمات لزوار الإمام أبي عبد الله الحسین (ع) بكل طاقتهم.

وأضاف: يتم تقديم أكثر من 2000 وجبة إفطار و6000 وجبة غداء وعشاء يومياً في هذا الموكب، إلى جانب توزيع الخبز، کما يقوم الخدام باستقبال الزوار الذين قطعوا طرقاً طويلة وشاقة للمشارکة في مسیرة الأربعين، لیکونوا إلی جانب غيرهم من محبي الإمام الحسين(ع).

وقال إن 50 خادما من قسم إعداد وتوزيع وتقديم الطعام وعدد من العاملات التطوعیات في قسم إعداد الخبز يتشرفون هذا العام بالحضور وتقدیم الخدمات؛ وأضاف: ومن المأمول أنه بفضل تعاون وجهود الخدام المتواصلة، ستؤدي هذه الخدمة الصادقة والمخلصة إلى رضا الزوار وتنال رضا الإمام الرضا (ع) والإمام الحسین (ع).

.....................

انتهى / 323