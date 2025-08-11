العراق يعطل الخميس المقبل بمناسبة إحياء اربعينية الإمام الحسين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صوت مجلس الوزراء، اليوم الاحد، على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان مجلس الوزراء صوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 14-آب-2025، بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

