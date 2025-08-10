  1. الرئيسية
انطلاق اول رحلة بحرية لنقل زائري الاربعينية الى العراق

10 أغسطس 2025 - 09:51
تقول وسائل اعلام إيرانية ان الرحلة نُفذت بواسطة سفينة تابعة للقطاع الخاص مزودة بتسهيلات خاصة، ونظرًا لاستقبال الزوار، فقد أُتيحت إمكانية تنظيم هذه الحركة بشكل يومي.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت صباح يوم الجمعة، أول رحلة بحرية للزائرين الإيرانيين باتجاه العراق، جنبا الى جنب مع النقل البري والجوي، حيث انطلقت السفينة من مدينة خرمشهر باتجاه سواحل البصرة.

وأكدت انه يمكن للناس التقدم بطلبات الحصول على التذاكر شخصيًا أو عبر الإنترنت"، مشيرة الى انه ستكون هناك رحلتان يوميا، تستغرقان ما بين ساعتين إلى ساعتين ونصف، وبطاقة ا

